Московское метро выпустило новый тематический единый билет

Кассы в вестибюле станции Фили в Москве. Архивное фото

Кассы в вестибюле станции Фили в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые карты Московского метрополитена посвящены масштабной реконструкции ВДНХ, которая закончится в 2018 году, сообщает официальный портал мэра Москвы. Всего выпущено 600 тыс. новых тематических единых билетов.

На лицевой стороне билета изображены главные достопримечательности выставки — фонтан "Дружба народов" и арка главного входа. На оборотной стороне указаны хештег #ВозрождениеВДНХ и адрес специального сайта, где собрана вся информация о ремонтных работах.

В июле этого года столичное метро также выпустило тематические единые билеты, посвященные 150-летию благотворительной организации "Российский Красный Крест". Также пассажирам выдавали карты "Тройка" с изображением столичных высоток — небоскребов "Москва-Сити", Спасской башни, Останкинской башни и здания МГУ имени М.В. Ломоносова.