"ВКонтакте" и "Одноклассники" отметят День Государственного флага России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "ВКонтакте" и "Одноклассники" запускают серию акций и конкурсов, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, с помощью которых пользователи смогут поздравить друг друга с праздником, а также выиграть специальные призы. Об этом сообщили пресс-службы крупнейших российских социальных сетей.

"ВКонтакте" даст возможность пользователям VK Stories приветствовать друг друга с помощью специально подготовленной к празднику виртуальной маски флага России. Помимо этого, каждый пользователь социальной сети сможет поздравить своих друзей, отправив бесплатный подарок — стикер с флагом Российской Федерации.

В то же время в "Одноклассниках" стартовал конкурс на самое яркое поздравление с Днем флага. Для участия в нем нужно создать видеотрансляцию в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #деньфлага, примерить на себя виртуальную маску с флагом России и креативно поздравить всех зрителей с праздником.

Авторы трех лучших стримов получат эксклюзивную возможность попасть на экскурсию в недоступные для посетителей части Московского Кремля, пройти по башням и стенам одного из главных символов страны.

Кроме того, пользователи "Одноклассников" смогут поздравить своих друзей и родных с помощью виртуального значка с изображением флага России — 22 августа он будет доступен бесплатно всем пользователям социальной сети.