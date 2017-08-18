Доля НКО на рынке социальных услуг в Югре приближается к 15%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг — РИА Новости. Планы правительства Югры по увеличению доли некоммерческих организаций на рынке социальных услуг региона до 15% будут реализованы в ближайшее время, сообщили РИА Новости в департаменте экономического развития автономного округа.

В конце декабря прошлого года в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации и "не жадничать" в этом вопросе.

В текущем году власти региона планируют передать негосударственным организациям не менее 10% средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, а в ближайшее время этот показатель увеличится до 15%. Такую задачу правительству Югры поставила губернатор Наталья Комарова в ежегодном обращении к жителям региона, представителям общественности и депутатам окружной Думы.

"В бюджете автономного округа на 2017 год предусмотрены средства в объеме 1,48 миллиарда рублей для передачи негосударственным организациям на оказание услуг в социальной сфере. В автономном округе созданы все условия для достижения заданного губернатором показателя по доведению доли НКО на рынке социальных услуг до 15%", — рассказали агентству в департамент экономического развития, уточнив, что в долгосрочной перспективе существует возможность увеличения этой доли.

Отмечается, что число поставщиков социальных услуг в окружном реестре за полтора года выросло почти в пять раз. В настоящее время в нем состоят 163 организации, из которых две трети — негосударственные.

"Наиболее эффективно вовлечение негосударственного сектора происходит в сфере социального обслуживания населения, образования, здравоохранения. Опыт автономного округа по вопросу доступа социально ориентированных НКО на рынок соцобслуживания отмечен Минтруда России как успешный и рекомендован для тиражирования в других субъектах страны", — добавил собеседник агентства.

Увеличение доли НКО на этом рынке, как подчеркивают в правительстве Югры, будет связано с расширением до 45 пунктов перечня услуг, которые планируется передать негосударственным организациям. Кроме того, власти региона рассматривают вопрос расширения механизма персонифицированного финансирования социальных услуг путем предоставления сертификатов, позволяющих получать их у негосударственных поставщиков.

Другие новости региона читайте здесь >>