Глава ОП Крыма: жители полуострова безразличны к украинским телеканалам

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчанам не интересны украинские телеканалы, представляющие однобокую позицию и занимающиеся "промывание мозгов", заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

В четверг член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Fаcebook сообщил, что трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма началась в тестовом режиме с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в ответ заявил, что инициаторам трансляции не стоит надеяться на успех.

"Киевские начальники телевидения и радио видимо живут еще в XIX веке. Им для начала стоило задаться вопросом: а есть ли потребитель у украинского радио и телевидения? Сегодня в Крыму минимум миниморум людей, которые хотели бы слушать и поддаться промыванию мозгов украинских каналов", — сказал РИА Новости Иоффе.

Он подчеркнул, что планы Киева по организации телевизионной трансляции – это деньги на ветер. По его словам, за последние три года ни один украинский канал при обсуждении проблем, связанных с Крымом, не пригласил никого из крымчан, которые бы представляли мнение большинства населения, поддержавших воссоединение с Россией.

"Это качество свободы слова и так называемой европейской интеграции, поэтому слушать эти бредни, которые готовят пропагандисты из Киева под руководством западных пропагандистов, в Крыму просто некому", — подчеркнул Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".