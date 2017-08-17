Глава ОП Крыма: жители полуострова безразличны к украинским телеканалам

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчанам не интересны украинские телеканалы, представляющие однобокую позицию и занимающиеся "промывание мозгов", заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
"Киевские начальники телевидения и радио видимо живут еще в XIX веке. Им для начала стоило задаться вопросом: а есть ли потребитель у украинского радио и телевидения? Сегодня в Крыму минимум миниморум людей, которые хотели бы слушать и поддаться промыванию мозгов украинских каналов", — сказал РИА Новости Иоффе.
Он подчеркнул, что планы Киева по организации телевизионной трансляции – это деньги на ветер. По его словам, за последние три года ни один украинский канал при обсуждении проблем, связанных с Крымом, не пригласил никого из крымчан, которые бы представляли мнение большинства населения, поддержавших воссоединение с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".