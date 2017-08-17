СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму построят развлекательно-образовательный космический парк, сообщил начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юрий Лончаков.

"Это будет музейный комплекс, развлекательный кластер, где дети и взрослые смогут попробовать, что такое космос. Поработать с тренажерами, в скафандре. И, конечно же, это направление студенческое и детские космические образовательные лагеря", — сказал Лончаков на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, аналогов такого космопарка в мире нет.

В свою очередь депутат крымского парламента, ветеран космических войск Валерий Аксенов подчеркнул, что наиболее подходящим местом для размещения космического парка может стать Евпатория.

"Администрация города Евпатории зарезервировала под проект площадку в районе 8 гектар. Но пока на сегодня идет только выработка окончательной концепции. Я считаю, что Евпатория – это наиболее приемлемое место", — подчеркнул Аксенов.

По его словам, вопрос по строительству космического парка будет рассмотрен на уровне правительства и парламента республики.

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