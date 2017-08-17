В Уссурийске оценили ущерб, нанесенный паводком дорожному хозяйству

Подмытое ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка в Уссурийске. 7 августа 2017

Подмытое ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка в Уссурийске. 7 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Паводок нанес ущерб в 59 миллионов рублей дорожному хозяйству Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает администрация ГО.

"Предварительный ущерб, причиненный наводнением дорожному хозяйству Уссурийского городского округа, составляет 59 миллионов рублей. Всего необходимо отремонтировать 90 объектов", — говорится в сообщении.

Сегодня бригады дорожных служб работают в поселке Барановский и в селе Баневурово. Здесь необходимо восстановить проезд к семи домам. В районе Солдатского озера в Уссурийске огромная промоина глубиной 2 метра и шириной 3 метра отрезала семь домов. Еще одну яму глубиной 1,5 метра сегодня ликвидируют на перекрестке улиц Лазо и Вейса.

Сейчас в регионе работает комиссия по оценке ущерба из представителей властей и Росавтодора.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.