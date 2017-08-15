В Татарстане не зарегистрировано ни одного лесного пожара за 7 лет

КАЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Ни одного лесного пожара не зарегистрировано в Татарстане в течение последних семи лет, в то время как в других регионах Приволжского федерального округа только в этом году зафиксировано более 240 лесных пожаров, заявил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Эмир Бедертдинов.

"Благодаря оперативной работе в Республике Татарстан седьмой год подряд нет лесных пожаров", — сказал Бедертдинов на брифинге в правительстве республики, отметив эффективную профилактическую работу в местах в сочетании с применением современных технологий.

По информации замминистра, в целом в регионах Приволжского федерального округа в текущем году было зафиксировано 242 лесных пожара на площади 862 гектаров. Чаще всего лесные пожары отмечались в Башкирии, Ульяновской и Оренбургской областях.

Благодаря мониторингу лесных массивов и прилегающих к ним территорий из космоса удается оперативно обнаруживать термоточки — места несанкционированного пала сухой травы. В Татарстане с начала года были выявлены 258 термоточек, причина каждого выявленного возгорания в природной среде была обследована выездными группами, после чего принимались необходимые оперативные меры, пояснил замминистра. Таких патрульных групп, по словам Бедертдинова, создано более 600 общей численностью 2,3 тысячи человек. В их составе сотрудники полиции, пожарной охраны, органов местного самоуправления, добровольной пожарной охраны и казачьих формирований. Их задача — патрулирование территорий населенных пунктов с целью пресечения поджогов и своевременного обнаружение пожаров.

Первый заместитель начальника главного управления МЧС по Татарстану Тахир Каримуллин сообщил, что ежегодно разрабатывается комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности республики, проводятся ежегодные проверки готовности соответствующих служб разных уровней к весенне-летнему пожароопасному периоду.

К ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, в регионе готовы 23,8 тысячи человек, 4,8 тысячи единиц автотехники, четыре вертолета, один самолет АН-2, пожарный катер, пять пожарных поездов, 22 беспилотных летательных аппарата. В случае угрозы жителям населенных пунктов и объектам экономики спланировано развертывание 76 пунктов временного размещения вместимостью 26,8 тысячи человек. Также создано шесть опорных пунктов по тушению возможных крупных пожаров, которые дополнительно оснащены 70 переносными мотопомпами, напорными рукавами и другим пожарно-техническим вооружением.

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