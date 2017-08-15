Разрушенное здание речного вокзала в Твери восстановят в историческом виде

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Здание частично обрушившегося речного вокзала в Твери, которое является объектом культурного наследия России, будет восстановлено в историческом виде, заявил во вторник губернатор региона Игорь Руденя.

В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания речного вокзала. Людей в помещении не было, никто не пострадал. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Тверской речной вокзал, построенный в 1938 году на месте разрушенного монастыря, является объектом культурного наследия РФ. Несколько лет назад он был законсервирован, поскольку находится в аварийном состоянии. Сейчас специалисты проводят техническую экспертизу здания.

"Этот объект является символом города Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм. Для этого мы пригласили известных столичных экспертов, среди которых член Российской академии художеств Сергей Оссовский", — заявил Руденя, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что вопрос назначения здания будет обсуждаться со специалистами по окончании экспертизы здания.

"Раньше здесь располагались магазины, ресторан, а также зал ожидания речного транспорта. Посоветуемся с экспертами, ветеранами, жителями Твери, как можно использовать это здание. Но здесь не будет никаких ночных клубов и торговых центров. Это объект, который является историческим и архитектурным наследием города и области", – подчеркнул глава региона.