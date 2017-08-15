Разрушенное здание речного вокзала в Твери восстановят в историческом виде

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Здание частично обрушившегося речного вокзала в Твери, которое является объектом культурного наследия России, будет восстановлено в историческом виде, заявил во вторник губернатор региона Игорь Руденя.
"Этот объект является символом города Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм. Для этого мы пригласили известных столичных экспертов, среди которых член Российской академии художеств Сергей Оссовский", — заявил Руденя, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что вопрос назначения здания будет обсуждаться со специалистами по окончании экспертизы здания.
"Раньше здесь располагались магазины, ресторан, а также зал ожидания речного транспорта. Посоветуемся с экспертами, ветеранами, жителями Твери, как можно использовать это здание. Но здесь не будет никаких ночных клубов и торговых центров. Это объект, который является историческим и архитектурным наследием города и области", – подчеркнул глава региона.