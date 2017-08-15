СК отрицает, что "пересаживает" сотрудников на общественный транспорт

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. СК РФ отрицает, что "пересаживает" следователей на общественный транспорт, отмечая, что по новой системе машины отбирают у хозяйственных подразделений.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи СК России вынуждены выезжать на места происшествия на общественном транспорте.

"В центральном аппарате СК России идет процесс перераспределения служебного транспорта, связанный с необходимостью повышения эффективности работы ведомства по основному направлению его деятельности – оперативному и качественному расследованию преступлений. Предполагается уменьшить количество автомобилей, используемых сотрудниками подразделений, не связанных непосредственно с работой по расследованию преступлений", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что сокращается число автомобилей в различных вспомогательных и хозяйственных подразделениях центрального аппарата СК РФ, а освобождающийся транспорт будет передан в следственные и криминалистические подразделения, которые смогут использовать его для выездов на места происшествия.

Отмечается, что новыми правилами отменяется и закрепление служебного автомобиля за должностными лицами. Петренко подчеркнула, что создаваемая диспетчерская служба будет регулировать использование автотранспорта в соответствии с заявками, что позволит оптимизировать рабочий процесс и сэкономить бюджетные средства.

Петренко добавила, что в 2016 году также был увеличен лимит компенсации при использовании личного автотранспорта в служебных целях; размер компенсации был доведен до уровня, действующего в других правоохранительных органах.