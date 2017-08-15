Во Владивостоке гости ВЭФ увидят балет "Спящая красавица"

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Участники и гости третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке увидят балет "Спящая красавица", послушают выступление хора Турецкого и погуляют по "Улицам Дальнего Востока", сообщает оргкомитет форума.

"Культурную программу форума 5 сентября откроет фестиваль "Улица Дальнего Востока", где будет представлен экономический и культурный потенциал девяти регионов Дальнего Востока. С 5 по 8 сентября фестиваль на набережной бухты Аякс на острове Русский смогут посетить гости и участники ВЭФ, 9 и 10 сентября – все желающие", — говорится в сообщении.

Также для гостей форума подготовлен репертуар Приморской сцены Мариинского театра, в том числе концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета и балет "Спящая красавица".

Шестого сентября на центральной площади Владивостока состоится концерт хора Турецкого, 7 сентября – фьюжн-группы Indian Ocean, а 8 сентября пройдет концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и солистов Приморской краевой филармонии.

Участники ВЭФ также смогут посетить экспозиции Приморского музея имени Арсеньева, галереи "Артэтаж", Приморской государственной картинной галерее, учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.