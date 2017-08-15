Во Владивостоке гости ВЭФ увидят балет "Спящая красавица"

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Участники и гости третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке увидят балет "Спящая красавица", послушают выступление хора Турецкого и погуляют по "Улицам Дальнего Востока", сообщает оргкомитет форума.
Также для гостей форума подготовлен репертуар Приморской сцены Мариинского театра, в том числе концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета и балет "Спящая красавица".
Шестого сентября на центральной площади Владивостока состоится концерт хора Турецкого, 7 сентября – фьюжн-группы Indian Ocean, а 8 сентября пройдет концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и солистов Приморской краевой филармонии.
Участники ВЭФ также смогут посетить экспозиции Приморского музея имени Арсеньева, галереи "Артэтаж", Приморской государственной картинной галерее, учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета.
Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.