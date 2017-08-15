В московском метро до конца года обучат более 80 овчарок и лабрадоров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Столичный метрополитен обучит более 80 овчарок и лабрадоров-проводников до конца года, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.

"Московский метрополитен обучит более 80 овчарок и лабрадоров-поводырей в 2017 году. Четвероногих спутников научат передвигаться по подземке: проходить через входные двери, турникеты, а также без страха путешествовать в поезде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уроки начнутся 16 августа и продолжатся до конца года. Специалисты будут обучать лабрадоров и овчарок в поездах, курсирующих между этими станциями. В результате собаки должны начать спокойно ориентироваться во время поездки и не бояться других пассажиров.

Первый заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что "особое внимание при подготовке специалисты уделят спуску и подъему на эскалаторах, а также посадке и высадке из вагонов поездов. Обучение будет проходить раз в неделю во внепиковые часы на станциях метро "Новокосино" и "Авиамоторная".

Программа подготовки собак-проводников для помощи в передвижении маломобильных пассажиров в метро начала работать в 2014 году. За три года обучение прошли более 130 собак. Специальную методику дрессировки разработали в Московском метрополитене совместно с Всероссийским обществом слепых в соответствии с федеральным законодательством, направленным на обеспечение безопасного перемещения инвалидов по зрению в сопровождении собак-проводников по территории метрополитена.