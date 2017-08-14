Министру экономики Чечни грозит выговор за неудовлетворительный доклад

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что планирует сделать выговор министру экономического развития и торговли республики Абдуле Магомадову из-за неудовлетворительного доклада о развитии горных районов республики.

По его словам, на повестке стоит задача дать толчок малому и среднему бизнесу, "оказать поддержку тем, кто готов предложить реальные проекты, предусматривающие выпуск конкурентоспособной продукции, имеющей спрос в районе, Чечне и на Северном Кавказе". Чиновники разработали республиканскую программу.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 14 2017 в 10:10 PDT

"В горах Беноя, в Ножай-Юртовском районе я накануне собрал членов правительства ЧР, руководителей ведомств, бизнесменов. Министр экономического развития и торговли ЧР Абдула Магомадов доложил, что имеются более двух десятков проектов, заслуживающих внимания. Однако докладом я остался недоволен. Ни один из проектов не имеет необходимый уровень готовности для реализации, нет ясности, будут ли рентабельными или нет. Возник целый ряд и других вопросов. Я поручил подготовить проект выговора министру. Также обязал его не покидать Ножай-Юртовский район, пока не будет поставлена точка в обсуждаемом вопросе", — написал Кадыров в Instagram.

Кадыров также обратил внимание правительства на недостаточную работу по подготовке менеджеров высокой квалификации.

"Предложил привлекать молодых людей, получивших данную специальность в лучших вузах Москвы и Европы. Были вопросы и к другим министрам. Уверен, что они сделают должные выводы, чтобы в горах получили развитие сельское хозяйство, производство стройматериалов, пищевая и перерабатывающая отрасль, туризм, малый и средний бизнес", — заключил он.