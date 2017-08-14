Фестиваль хоров "Песни над Цной" прошел в Тамбове под открытым небом

ТАМБОВ, 14 авг — РИА Новости. Песни о любви к России и Тамбовщине спели на берегу Цны известные хоровые коллективы и звезды эстрады, принявшие участие в V Межрегиональном фестивале хоровой музыки "Песни над Цной", который в этом году посвящен 80-летию со дня образования Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Участие в юбилейном фестивале приняли хоровые коллективы из Сосновского, Мордовского, Токаревского районов, Рассказово и Котовска. Кульминацией праздника стало выступление народной артистки России Екатерины Шавриной, заслуженного деятеля искусств РФ Игоря Николаева и легендарного ансамбля "Белорусские Песняры".

"Гала-концерту предшествовал традиционный лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали культурной жизни Тамбова первого десятилетия XX века. В этом наш фестиваль уникален — по реке Цне хоры проплывают мимо зрителей, распевая песни. И тысячи зрителей поют вместе с ними", — рассказал собеседник агентства.

Завершился многочасовой музыкальный праздник дружным исполнением любимых песен: хор из 400 артистов и тысячи гостей фестиваля спели "Родину", "Широка страна моя родная" и гимн фестиваля под залпы красочного салюта.

"В ряд больших, сугубо тамбовских праздников — таких, как Покровская ярмарка, фестиваль духовых оркестров, День садовода в Мичуринске, Атмановские кулачки — стремительно вошёл и прочно закрепился удивительный по красоте музыкальный фестиваль "Песни над Цной". Величие русской культуры, новые знакомства с большими артистами, сама обстановка дружбы, теплоты, сердечности делает такие встречи просто незабываемыми", — цитирует пресс-служба слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

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