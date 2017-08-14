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Общество

Минтранс разрешит бесплатно проносить на борт верхнюю одежду

19:0714.08.2017
(обновлено: 19:16 14.08.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ аэропорту. Архивное фотоВ аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтранс при невозвратных авиабилетах помимо ручной клади разрешит бесплатно проносить на борт верхнюю одежду, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
Полетим по-новому: дешевле, но без багажа и с минимумом ручной клади
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный билет. При этом возвратный билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа. В связи с этим законом Минтранс предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разработал соответствующий проект изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП).

"Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают", — заявила Петрова в интервью "Российской газете".

Самолеты авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Победа" введет новые правила перевозки ручной клади
В проекте ведомства предлагается установить минимальный вес бесплатной ручной клади, которую пассажир может провозить на борту: эта норма должна быть не менее 5 килограммов. В ручную кладь пассажир сможет убрать папку для бумаг, зонтик, трость или сотовый телефон.

Дополнительно пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти дамскую сумочку или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, складную кресло-коляску для лиц с ограниченными возможностями.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что при Минтрансе создана рабочая группа для обсуждения вопросов, касающихся новых правил провоза ручной клади и багажа в самолете.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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chk17
Спасибо за заботу. Хотел бы я посмотреть как в -35°С на Севере без верхней одежды в самолёт по трапу поднимаются...
Нас не победят! Мы сами загнемся с такими "новаторами"...
19:24
14.08.2017
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