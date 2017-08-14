Минтранс разрешит бесплатно проносить на борт верхнюю одежду

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минтранс при невозвратных авиабилетах помимо ручной клади разрешит бесплатно проносить на борт верхнюю одежду, сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова.
"Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают", — заявила Петрова в интервью "Российской газете".
Дополнительно пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти дамскую сумочку или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, складную кресло-коляску для лиц с ограниченными возможностями.
Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщил, что при Минтрансе создана рабочая группа для обсуждения вопросов, касающихся новых правил провоза ручной клади и багажа в самолете.