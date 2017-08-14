Еще 125 адресов могут включить в московскую инвестпрограмму

Трещина в стене четырехэтажного жилого дома в Панфиловском переулке в Москве, включенного в программу реновации. Архивное фото

Трещина в стене четырехэтажного жилого дома в Панфиловском переулке в Москве, включенного в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы могут в первоочередном порядке включить в Адресную инвестиционную программу (АИП) столицы еще 125 стартовых площадок в рамках реновации жилья в Москве, доведя таким образом количество стартовых адресов до 238, рассказал РИА Недвижимость представитель департамента строительства города.

Ранее газета "Ведомости" написала, что власти Москвы определились с первыми 113 стартовыми площадками, где уже построены или будут построены дома для переезда из реновируемого жилья. По информации газеты, в список попали как уже построенные дома, так и свободные территории и участки, занятые гаражами и ветхой застройкой.

Как уточнил сотрудник пресс-службы департамента строительства, первые 113 стартовых адресов уже являются частью АИП. "Еще 125 "стартовых" площадок общей площадью квартир 2,133 миллиона квадратных метров планируются к первоочередному включению в АИП для проектно-изыскательских работ", – сказал он.

В пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказывал журналистам о 323 стартовых адресах, имеющихся у города. Вместе с тем, как уточнил представитель департамента строительства, стартовые площадки, оставшиеся за вычетом уже включенных в инвестпрограмму или планирующихся к включению для изысканий, еще нужно дополнительно прорабатывать. "Для дальнейшего комплексного развития районов реновации планируется разработка проектов планировок территорий, реже — разработка градостроительного потенциала территории", – сообщил собеседник агентства.

Рассказывая об уже включенных в АИП стартовых адресах, он пояснил, что больше всего площадок подобрано в Юго-Западном округе города – 31. На севере Москвы подобрано 18 адресов, на северо-востоке – 17, на западе – 16, на востоке и юго-востоке – по 9. В центре столицы выбрано всего 6 площадок, на юге – 5, а на северо-западе – 2. В новой Москвы и Зеленограде стартовые адреса пока не определены.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около 1 миллиона человек.