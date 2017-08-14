В районе моста в Крым нашли артефакты разных эпох

Дорожная техника на строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. Архивное фото

Дорожная техника на строительстве участка трассы Таврида и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В районе строительства моста через Керченский пролив найдены артефакты различных эпох: от глубокой античности до зрелого средневековья, сообщил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Айбабин.

По его словам, крымские археологи ведут работы совместно с московскими коллегами.

"Впервые за все существование Керченского пролива сейчас масштабно изучается дно пролива. Сделаны просто огромные открытия — и скопление керамики, и остатки кораблей, и интересные артефакты самых разных времен: от глубокой античности до зрелого средневековья", — сказал Айбабин на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, понадобится еще несколько лет, чтоб осмыслить, обработать и ввести в научный оборот полученные находки.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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