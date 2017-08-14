Путин поручил Турчаку разобраться с незаконным выселением людей

НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Псковской области Андрею Турчаку разобраться в ситуации с земельными участками, откуда пытаются выселить граждан, и заверил, что готов подключиться к решению вопроса на федеральном уровне, если это потребуется.

Путин на встрече с Турчаком, передав материалы с прямой линии, поднял ряд вопросов, в том числе, связанных с недвижимостью.

"Человек пишет, что купили земельный участок, причём выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же тогда выдал документы?" — поинтересовался глава государства.

Путин добавил, что это "точно совершенно, что это не вина людей".

"Поэтому прошу вас с этим разобраться. Если нужно внести изменения в порядок и землеустройства, и лесного фонда, я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если требуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться", — сказал президент.

Турчак заверил, что обязательно займется этим вопросом. Путин отметил, что нужно минимизировать неудобства для людей, не лишать их собственности, имущества, если в таких ситуациях виноваты сами чиновники.

"А с этими чиновниками надо будет разобраться, это было не так давно, два года назад", — добавил Путин.

Глава государства также обратил внимание губернатора на ситуацию с задержкой выплат зарплаты в Пыталовском районе со стороны конкретных предприятий. "И в суд люди обращались уже. Это задолженность уже прошлых лет. Уже давняя задолженность, тем не менее надо вернуться к этому", — пояснил он.