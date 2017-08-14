США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

На цементном заводе в Сибири вскрыли "капсулу времени" 50-летней давности

13:3814.08.2017
059090
© Фото : Сибирский цементНа Тимлюйском цементном заводе вскрыли капсулу времени. Архивное фотоНа Тимлюйском цементном заводе вскрыли капсулу времени. Архивное фото
© Фото : Сибирский цемент

КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. "Капсулу времени", написанную рабочими Тимлюйского цементного завода в Бурятии в 1967 году, зачитали нынешним сотрудникам предприятия накануне Дня строителя, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе завода.

Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп. Архивное фото
© Fotolia / Arestov Andrew
В фундамент диагностического центра в Адыгее заложили "Капсулу времени"

"Послание в будущее" достали на торжественном митинге из ниши в обелиске, установленном на заводской площади в честь 50-летия Октябрьской революции.

"Мы, коллектив тимлюйских цементников, докладываем вам, нашему новому поколению 2017 года, что история становления цементного завода — это история тысяч и сотен промышленных предприятий, заводов, фабрик, строек, которые возникли за полувековой исторический путь нашей великой Родины… Трудное время пережили строители, создавая цементный гигант Бурятии. Совершенно не было техники, бульдозеров и экскаваторов", — говорится в документе.

Вопреки всему цементный завод был построен, и в феврале 1953 года первые 800 тонн цемента "были отгружены стройкам Родины", отмечается в послании. Также заводчане рассказали своим потомкам о производственных успехах и упомянули, что на заводе трудятся 606 ударников коммунистического труда.

"Рапорт-наказ, который мы сегодня извлекли, — интереснейший исторический документ, позволяющий провести параллель между прошлым и настоящим. Послание отражает дух того времени, рисует картину будущего, каким его видели заводчане в далеком 1967 год", — отметил первый вице-президент холдинга "Сибирский цемент", куда входит завод, Геннадий Рассказов.

По его словам, многие надежды строителей коммунизма не сбылись, "но тем важнее и ценнее то, что Тимлюйский цемзавод, оставаясь единственным в Бурятии, функционирует стабильно, является основой строительной отрасли региона".

Вид на Землю из космоса. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
В космос отправят "капсулу времени" с лучшей цитатой пользователей соцсетей

В завершение митинга цементники заложили в "капсулу времени" новое письмо будущим поколениям, которую работники завода должны прочитать через 25 лет — в 2042 году.

В документе, в частности, говорится: "Нам довелось жить в эпоху перемен, в условиях нового государственного устройства. Но из века ХХ в век ХХI мы постарались перенести тот великий дух энтузиазма, без которого сегодня не стоять нашему Каменску. Мы сумели сохранить и приумножить достижения предшественников. Много лет прошло, однако, несмотря на все сложности, завод продолжает работать и поставлять строителям качественный цемент".

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена