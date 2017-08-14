На цементном заводе в Сибири вскрыли "капсулу времени" 50-летней давности

КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. "Капсулу времени", написанную рабочими Тимлюйского цементного завода в Бурятии в 1967 году, зачитали нынешним сотрудникам предприятия накануне Дня строителя, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе завода.

"Послание в будущее" достали на торжественном митинге из ниши в обелиске, установленном на заводской площади в честь 50-летия Октябрьской революции.

"Мы, коллектив тимлюйских цементников, докладываем вам, нашему новому поколению 2017 года, что история становления цементного завода — это история тысяч и сотен промышленных предприятий, заводов, фабрик, строек, которые возникли за полувековой исторический путь нашей великой Родины… Трудное время пережили строители, создавая цементный гигант Бурятии. Совершенно не было техники, бульдозеров и экскаваторов", — говорится в документе.

Вопреки всему цементный завод был построен, и в феврале 1953 года первые 800 тонн цемента "были отгружены стройкам Родины", отмечается в послании. Также заводчане рассказали своим потомкам о производственных успехах и упомянули, что на заводе трудятся 606 ударников коммунистического труда.

"Рапорт-наказ, который мы сегодня извлекли, — интереснейший исторический документ, позволяющий провести параллель между прошлым и настоящим. Послание отражает дух того времени, рисует картину будущего, каким его видели заводчане в далеком 1967 год", — отметил первый вице-президент холдинга "Сибирский цемент", куда входит завод, Геннадий Рассказов.

По его словам, многие надежды строителей коммунизма не сбылись, "но тем важнее и ценнее то, что Тимлюйский цемзавод, оставаясь единственным в Бурятии, функционирует стабильно, является основой строительной отрасли региона".

В завершение митинга цементники заложили в "капсулу времени" новое письмо будущим поколениям, которую работники завода должны прочитать через 25 лет — в 2042 году.

В документе, в частности, говорится: "Нам довелось жить в эпоху перемен, в условиях нового государственного устройства. Но из века ХХ в век ХХI мы постарались перенести тот великий дух энтузиазма, без которого сегодня не стоять нашему Каменску. Мы сумели сохранить и приумножить достижения предшественников. Много лет прошло, однако, несмотря на все сложности, завод продолжает работать и поставлять строителям качественный цемент".