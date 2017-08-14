Сайт мэра Москвы поможет родителям выбрать вид спорта для ребенка

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На портале mos.ru появился новый сервис, который поможет родителям выбрать вид спорта для ребенка. Он позволит в домашних условиях провести тестирование ребенка, чтобы узнать, какой вид спорта ему подходит, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Родители смогут пройти с ребенком несколько тестов, чтобы определить его физические и психологические возможности. Результаты тестирования необходимо занести в онлайн-сервис, после чего родители получат заключение со списком видов спорта, которые подходят ребенку больше всего, а также список спортивных школ, где проходят занятия.

Также c 10 августа на портале mos.ru в разделе "Услуги"/"Дополнительное" появилась возможность записаться на тестирование в специализированные центры Москомспорта, где его проведут опытные специалисты. Пройти тесты могут дети от шести до 12 лет.