В Приморье круглосуточно чинят размытые железнодорожные пути на Хасан

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Рабочие круглосуточно ведут восстановление железнодорожного полотна на участке Барановский — Хасан Дальневосточной железной дороги, пострадавшем в ходе паводка, сообщает ДВЖД.
Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.
"Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути в результате ливневых дождей 7 августа. Основные работы сегодня ведутся в круглосуточном режиме на наиболее пострадавших от стихии перегонах хасанского направления: Барановский — Оленевод, Оленевод — Виневитино и Пожарский — Бамбурово", — говорится в сообщении.
В работах задействовано около 400 человек, в том числе 95 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа. Привлечено 5 восстановительных поездов.
Кроме многочисленных размывов насыпи рабочие и военные ликвидируют сель, который сошел на участке в 75 метров. Также ведется починка 2 пролетов железобетонного моста.
По предварительным подсчетам, на полное восстановление инфраструктуры потребуется порядка 4,2 тысячи шпал, 291 тысяча кубометров щебня и 333,7 тысячи кубометров камня.
По данным ДВЖД, всего в ходе ливней и паводка повреждено свыше 100 участков железнодорожного пути протяженностью более 12 километров. Движение поездов по Транссибирской магистрали уже восстановлено в полном объеме. Для пассажиров, следующих до Хасана, в том числе международного направления, организована доставка автотранспортом из Уссурийска и обратно.
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