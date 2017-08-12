На ВДНХ прочитают лекцию о проектировании дизайн-систем

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В рамках проекта "Умное лето" на ВДНХ прочитают лекцию на тему "Проектирование дизайн-систем", сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Слушатели узнают о том, как важен визуальный язык в интерфейсе продукта, какие инструменты использовать при создании дизайн-систем, как работать с UI-гайдлайнами и почему необходимо общаться с разработчиками на их языке.
В качестве лектора выступит руководитель отдела дизайна продуктов одной из крупнейших российских групп компаний Александра Ермоленко.
Мероприятие состоится 13 августа в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница". Вход свободный.