На ВДНХ прочитают лекцию о проектировании дизайн-систем

Скульптура Веры Мухиной Рабочий и колхозница у Всероссийского выставочного центра. Архивное фото

Скульптура Веры Мухиной Рабочий и колхозница у Всероссийского выставочного центра. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В рамках проекта "Умное лето" на ВДНХ прочитают лекцию на тему "Проектирование дизайн-систем", сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Слушатели узнают о том, как важен визуальный язык в интерфейсе продукта, какие инструменты использовать при создании дизайн-систем, как работать с UI-гайдлайнами и почему необходимо общаться с разработчиками на их языке.

В качестве лектора выступит руководитель отдела дизайна продуктов одной из крупнейших российских групп компаний Александра Ермоленко.

Мероприятие состоится 13 августа в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница". Вход свободный.