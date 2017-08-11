В Госдуме призвали отказаться от укладки асфальта в снег и дождь

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛПДР) обратился с письмом к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением распространить опыт Смоленской области на все регионы и отказаться от укладки асфальта в снег и дождь, сообщает пресс-служба парламентария.

"Информирую вас о том, что губернатор Смоленской области Алексей Островский настоятельно рекомендовал руководителям муниципалитетов, в которых будут исполнять программу "Формирование комфортной городской среды", отказаться от укладки асфальта в снег и дождь, даже когда это позволяют соответствующие технологии. Такое решение было положительно воспринято общественностью", — пишет Нилов в своем обращении к Медведеву. Документ цитирует пресс-служба депутата.

Парламентарий просить "рассмотреть возможность распространить указанный опыт на другие субъекты РФ". "Прошу рассмотреть и проинформировать о принятом решении", — отмечает Нилов.