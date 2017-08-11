МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор начал административное расследование, чтобы выяснить, почему незрячую девушку не пропустили к ресторану в Останкинской башне, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по Москве по данной информации проводится административное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося", — сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в случае установления фактов оказания населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований либо нарушением иных прав потребителей будут приняты меры в соответствии с полномочиями органов Роспотребнадзора.