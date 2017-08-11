Власти Приморья выделили два миллиона рублей пострадавшим от паводка

Автомобили, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Автомобили, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Пострадавшим от паводка жителям Надеждинского и Михайловского районов Приморья направят около 2 миллионов рублей из краевого бюджета для компенсации ущерба, сообщает администрация региона.

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Как отметила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, территориальные комиссии продолжают составлять списки пострадавших. Первыми подали списки Надеждинский и Михайловский районы, поступили заявления от 81 семьи. "Пострадало 77 домов и два огорода. Из краевого резервного фонда жителям будет выплачено около 2 миллионов рублей", – отметила она. По слова чиновницы, как только поступят заявления из других пострадавших районов, им также выделят деньги.

Также пострадавшим оказывается гуманитарная помощь. Грузовики с продуктами питания, питьевой водой, средствами первой необходимости, постельными принадлежностями выезжают в Уссурийский городской округ и Хасанский район. Кроме того, в ближайшее время будет открыт специальный счет для перечисления денежных средств пострадавшим от стихии.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.