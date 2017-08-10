Организаторы молодежного форума "Таврида" надеются на визит Путина

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Организаторы молодежного форума "Таврида", который проходит в Крыму, надеются, что мероприятие сможет посетить президент России Владимир Путин.

Молодежный форум "Таврида", организатором которого выступает Росмолодежь, начал свою работу 3 июля, а завершит 31 августа. За это время в нем примут участие более 3 тысяч молодых ребят. Президент РФ Владимир Путин ранее направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям форума, в которой отметил, что "форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу".

В прошлом году президент посетил "Тавриду" 19 августа. Тогда глава государства пообщался с начинающими поэтами и художниками.

"Мы будем очень рады видеть руководителя нашей страны на любом нашем мероприятии, которое он сочтет возможным посетить. Это для нас будет великая честь, удача и радость", — сказал РИА Новости руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

В этом году форум разделен на восемь тематических смен. В четверг завершается смена "Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев". Следующая — "Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы" — начнет свою работу 11 августа и продлится по 18 августа. С 18 по 26 августа будет работать смена "Творческая команда страны", последняя — "Молодые журналисты" — пройдет с 26 по 31 августа.

Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида" проводится с 2014 года. Его целью является формирование профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры.