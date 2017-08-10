Организаторы молодежного форума "Таврида" надеются на визит Путина

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Организаторы молодежного форума "Таврида", который проходит в Крыму, надеются, что мероприятие сможет посетить президент России Владимир Путин.
В прошлом году президент посетил "Тавриду" 19 августа. Тогда глава государства пообщался с начинающими поэтами и художниками.
В этом году форум разделен на восемь тематических смен. В четверг завершается смена "Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев". Следующая — "Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы" — начнет свою работу 11 августа и продлится по 18 августа. С 18 по 26 августа будет работать смена "Творческая команда страны", последняя — "Молодые журналисты" — пройдет с 26 по 31 августа.
Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида" проводится с 2014 года. Его целью является формирование профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры.