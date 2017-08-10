Комарова: сеть центров адаптивного спорта в Югре будет расширяться

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время посещения нового регионального центра адаптивного спорта в Сургуте. Архивное фото

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время посещения нового регионального центра адаптивного спорта в Сургуте. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 авг — РИА Новости. Сеть объектов для занятия спортом и подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре будет расширяться, заявила губернатор региона Наталья Комарова в ходе посещения нового регионального центра адаптивного спорта в Сургуте.

Спортивный комплекс, который позволит осуществлять круглогодичную подготовку спортсменов-инвалидов, включает в себя полноценный легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и секторами для технических видов, тренажерный зал для занятия пауэрлифтингом, зал лечебной физкультуры, фехтовальный зал, медико-восстановительный центр, а также гостиницу, адаптированную для всех категорий лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, на территории предусмотрен вольер для собак-поводырей и 182 парковочных места для автомобильного транспорта. Пропускная способность спорткомплекса составляет 860 человек в день. Общая площадь объекта превышает 9,5 тысячи квадратных метров.

"Появление этого центра, создание возможностей для его открытия именно на площадке Сургута — это тенденция, запланированное решение, которое постепенно реализовывается. Мы не останавливаемся, у нас несколько ресурсных центров в регионе складывается такого плана. Следующий центр — в Нижневартовске, его мы получим уже в этом году", — сообщила журналистам глава региона Наталья Комарова, посетившая объект в четверг.

По словам губернатора Югры, для региональных властей появление подобных спортивных центров является ключевым с точки зрения создания равноправных условий в обществе. "Для нас очень важно, чтобы тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья имели возможность быть равными среди равных", — добавила она.

© Фото предоставлено Департаментом общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югры Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время посещения нового регионального центра адаптивного спорта в Сургуте © Фото предоставлено Департаментом общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югры Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время посещения нового регионального центра адаптивного спорта в Сургуте

Как отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей, центр адаптивного спорта в Сургуте позволит привлекать к соревнованиям людей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников коррекционных школ, реабилитационных центров автономного округа.

"Немаловажным является то, что в данном центре люди с особыми потребностями могут заниматься вместе со здоровыми спортсменами, что позволяет в полной мере организовать инклюзивный подход в тренировочном процессе", — подчеркнул собеседник агентства.

Новый спортивный центр дает возможность проводить круглогодичную подготовку и тренировочные сборы, что, как считают в правительстве региона, даст возможность готовиться к стартам спортсменам со всех городов и районов Югры.

"Уникальность регионального центра заключается в объединении под одной крышей многопрофильного сооружения с полной доступностью для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Люди с инвалидностью могут заниматься спортом, получать качественные услуги по проживанию, питанию и реабилитации в одном месте", — добавили в департаменте.

В России на данный момент существует один аналогичный объект — федеральный учебно-тренировочный центр в Подмосковье, при этом в правительстве Югры подчеркивают, что комплекс в Сургуте — первый в стране легкоатлетический манеж регионального уровня, специально созданный для инвалидов.

Другие новости региона читайте здесь >>