Минюст ответил на идею пускать адвоката к клиенту без санкции следователя

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Минюст рассмотрит возможность подготовки нормативного акта, регулирующего допуск адвокатов к арестованным в СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

Там отметили, что ранее глава палаты обратился в Минюст с письмом, где указал, что, в соответствии с поправками к УПК, "адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в нем следователем", тем не менее, сотрудники изоляторов отказываются пускать защитников к арестованным без разрешения следователя.

В ответе замминистра юстиции Алу Алханова, который цитирует пресс-служба ФПА, говорится, что принято решение о "проработке возможности подготовки межведомственного нормативного правового акта, устанавливающего порядок взаимодействия при информировании следователями администрации следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы о вступлении адвокатов в уголовное дело".

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник считает такой подход "искаженным толкованием того, как должны взаимодействовать органы следствия, администрация СИЗО и адвокаты".

"Ошибочно считать, что вступление в дело обязательно означает приход адвоката к следователю с ордером. В соответствии с УПК РФ первое полномочие, которым обладает адвокат, вступивший в дело, – это право на свидание с подзащитным, который находится в следственном изоляторе", – цитирует Резника пресс-служба.

По его мнению, сотрудники СИЗО обязаны допустить адвоката на свидание с доверителем, а потом уже сообщать об этом следователю. "Это они должны информировать о том, что обвиняемого посетил адвокат. То есть не следователь должен, как они настаивают, сообщать им о том, что в деле участвует адвокат, а они – ему. Такой порядок будет законным и оправданным", — считает Резник.