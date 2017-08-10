Москвичи определят программу кинотеатров сети "Москино"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" с помощью голосования выберут план будущих мероприятий в кинотеатрах, которые входят в сеть "Москино", сообщается на официальном портале мэра столицы.

В перечень возможных опций включены показы фильмов на языке оригинала, встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, а также лекции и дискуссии о кинематографе. Кроме того, москвичи смогут проголосовать за специальные детские сеансы для самых маленьких посетителей кинотеатров и за бесплатные показы.

Участники голосования могут предложить и свои идеи, как разнообразить программу знакомых кинотеатров.