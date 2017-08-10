Темрезов: молодежь должна инициировать экологические акции и субботники

ЧЕРКЕССК, 10 авг — РИА Новости. Проекты проведения экологических акций или субботников будут востребованы, если их будет инициировать молодежь, сообщил глава Карачаево-Черкесии на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук — 2017" в Пятигорске.

Одной из ключевых тем форума стал проходящий в стране Год экологии. Глава КЧР встретился с участниками молодежного слета, число которых превысило пять тысяч человек, из них 195 — молодые люди из Карачаево-Черкесии. Участники форума рассказали о представленных на "Машуке" проектах, которые касаются здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. Лучшие проекты получат гранты их реализацию.

"Нужно постоянно улучшать отношение самих граждан к чистоте в своих населенных пунктах и на придомовых территориях. Будут очень востребованы те проекты, когда молодежь станет инициатором проведения любых экологических акций или субботников", — цитирует слова Темрезова его пресс-служба.

Среди проблем, которые глава региона обсудил с "машуковцами", — вопросы благоустройства населенных пунктов Карачаево-Черкесии, в том числе, города-курорта Теберды и микрорайона Московский города Усть-Джегуты. Темрезов сообщил, что принято решение создать Московском парковую зону, выделены средства на ремонт дорог на территории населенного пункта, кроме того есть конкретные планы по развитию Теберды.

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