Темрезов: молодежь должна инициировать экологические акции и субботники

ЧЕРКЕССК, 10 авг — РИА Новости. Проекты проведения экологических акций или субботников будут востребованы, если их будет инициировать молодежь, сообщил глава Карачаево-Черкесии на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук — 2017" в Пятигорске.
"Нужно постоянно улучшать отношение самих граждан к чистоте в своих населенных пунктах и на придомовых территориях. Будут очень востребованы те проекты, когда молодежь станет инициатором проведения любых экологических акций или субботников", — цитирует слова Темрезова его пресс-служба.
Среди проблем, которые глава региона обсудил с "машуковцами", — вопросы благоустройства населенных пунктов Карачаево-Черкесии, в том числе, города-курорта Теберды и микрорайона Московский города Усть-Джегуты. Темрезов сообщил, что принято решение создать Московском парковую зону, выделены средства на ремонт дорог на территории населенного пункта, кроме того есть конкретные планы по развитию Теберды.