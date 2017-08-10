В Москве создадут нейросеть для учета показаний счетчиков воды по фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Департамент информационных технологий Москвы создает нейросеть, считывающую показания счетчиков воды по фотографиям, на ее основе может появиться сервис, облегчающий оплату коммунальных услуг через интернет, сообщается на сайте столичной мэрии.
"После завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки", — говорится на сайте мэрии.
В дальнейшем на базе нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную. Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в расчетный центр, добавляется в сообщении.