В Москве создадут нейросеть для учета показаний счетчиков воды по фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Департамент информационных технологий Москвы создает нейросеть, считывающую показания счетчиков воды по фотографиям, на ее основе может появиться сервис, облегчающий оплату коммунальных услуг через интернет, сообщается на сайте столичной мэрии.

Обучить быстрому и точному распознаванию показаний нейросеть планируют до конца года. Для этого она должна обработать несколько тысяч фотографий счетчиков. Департамент просит горожан принять участие в эксперименте и отправлять свои фото с показаниями приборов учета на страницу проекта.

"После завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки", — говорится на сайте мэрии.

В дальнейшем на базе нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную. Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в расчетный центр, добавляется в сообщении.