Размер ущерба от коррупции за 2,5 года превысил 130 млрд рублей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Размер ущерба от коррупции в России за 2,5 года превысил 130 миллиардов рублей, заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 миллиардов рублей", — сказал Русецкий в интервью изданию " Газета.Ru ".

Он указал, что по данным статистики, доля материального ущерба от коррупции из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба от всех видов преступлений в целом по России.

По мнению Русецкого, одной из основных причин роста количества выявленных нарушений является развитие антикоррупционного законодательства, в том числе расширение круга лиц, на которых распространяются ограничения, обязанности и запреты.