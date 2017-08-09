Программу благоустройства городской среды в регионах продлили на три года

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Программу благоустройства городской среды в регионах РФ продлили на три года, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В России реализуется приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках в 2017 году финансирование региональных проектов благоустройства из федерального бюджета составит 20 миллиардов рублей. Две трети средств должны пойти на преображение дворовых пространств, треть — на знаковые объекты благоустройства, объекты городской среды, общественного пространства городов. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.

"Президент дал поручение правительству продлить программу на три года и рассмотреть возможности продлить ее и на пять лет. Но мы так далеко не заглядываем", — сказал Мень.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин проводил совет по местному самоуправлению, где основной темой была реализация приоритетного проекта по развитию городской среды. К президенту активно обращались главы городов с просьбой продлить эту программу, доказывая ее важность на своих примерах.

"Распределение средств по регионам будет в зависимости от того, как эта программа будет реализована в этом году. Конечно, у кого идёт позитивный опыт, мы будем стараться поддерживать и стимулировать такие субъекты РФ", — отметил Мень.