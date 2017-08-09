США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Телеведущий Александр Олешко объяснил переход на НТВ

14:4009.08.2017
(обновлено: 14:44 09.08.2017)
090
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлександр Олешко. Архивное фотоАлександр Олешко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актер и телеведущий Александр Олешко прокомментировал свой переход с Первого канала на НТВ. По его словам, он принял предложение, от которого "не мог отказаться".

Актер Александр Олешко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Александр Олешко будет вести шоу "Ты супер! Танцы" на телеканале НТВ
Карьера Александра Олешко оказалась в центре внимания накануне, хотя действие контракта между ним и Первым каналом закончилось еще полгода назад.

"Лишь благодарность"

Ситуацию с Первым каналом Олешко прокомментировал в своем Instagram.

"Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года!" — написал артист, поблагодарив руководство телеканала и коллег.

По его словам, будучи свободным художником, он "принял предложение, от которого не мог отказаться".

"Где бы и с кем бы ни находился, главной остается задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение! Зритель знает, это от души", — отметил Олешко.

Накануне в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что контракт с ведущим был расторгнут еще полгода назад.

"Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", — пояснили на канале.

Новое рабочее место Олешко

Презентация проекта Ты супер! Танцы
© Фото : Пресс-служба НТВ
В международном конкурсе "Ты супер! Танцы" примут участие 145 детей
В среду телеканал НТВ сообщил, что Олешко станет ведущим одного из проектов телеканала. Речь идет о международном конкурсе "Ты супер! Танцы", который призван раскрыть потенциал детям, оставшимся без попечения родителей.

"В особенном проекте и у ведущего — особые задачи. Александр Олешко будет не только вести шоу талантов, но и помогать маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене", — говорится в пресс-релизе НТВ.

Сам Олешко, комментируя переход на НТВ, заявил, что всегда любил работать с детьми.

"Ты супер! Танцы" — уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно!", — цитирует его слова пресс-служба телеканала.

Участники Международного вокального конкурса Ты супер! в детском лагере Орленок
© Sputnik / Алексей Огудин
Sputnik подарил участникам "Ты супер!" отдых на море
"В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской группы легендарного танцевального ансамбля "ЖОК". Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали всё, на что они способны. Каждый из них — супер!" — добавил телеведущий.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует в сентябре 2017 года. Конкурс проводится совместно телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Потери Первого канала

Телеведущий Андрей Малахов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Биография Андрея Малахова
В последнее время активно обсуждается судьба одного из самых популярных российских телеведущих Андрея Малахова. Седьмого августа источник РИА Новости заявил, что Малахов написал заявление об уходе с Первого канала.

В тот же день сам ведущий опубликовал в Twitter фотографию анкеты, заполняемой при заселении в отель, в которой в поле "профессия" написано "блогер". При этом официального заявления ни сам Малахов, ни Первый канал не публиковали.

СМИ сообщали, что Малахов перейдет на работу в ВГТРК. Однако на канале эти данные не подтвердили.

По данным портала Starhit.ru (Малахов — главный редактор журнала "СтарХит"), в скором времени у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. Источники утверждают, что именно из-за беременности жены Малахов покидает Первый канал.

Андрей Малахов на Московском Международном Автомобильном Салоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
СМИ назвали новую причину ухода Малахова с Первого канала
Продюсер телеканала Наталья Никонова якобы поставила ведущего перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Малахов предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.

По данным СМИ, Первый канал уже нашел замену Малахову в "Пусть говорят" — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев заявил РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов, в свою очередь, сказал, что тем, кому "его мало" в новостях, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена