Телеведущий Александр Олешко объяснил переход на НТВ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актер и телеведущий Александр Олешко прокомментировал свой переход с Первого канала на НТВ. По его словам, он принял предложение, от которого "не мог отказаться".

"Лишь благодарность"

Карьера Александра Олешко оказалась в центре внимания накануне, хотя действие контракта между ним и Первым каналом закончилось еще полгода назад.

Ситуацию с Первым каналом Олешко прокомментировал в своем Instagram.

"Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года!" — написал артист, поблагодарив руководство телеканала и коллег.

По его словам, будучи свободным художником, он "принял предложение, от которого не мог отказаться".

"Где бы и с кем бы ни находился, главной остается задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение! Зритель знает, это от души", — отметил Олешко.

Накануне в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что контракт с ведущим был расторгнут еще полгода назад.

"Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год", — пояснили на канале.

Новое рабочее место Олешко

В среду телеканал НТВ сообщил, что Олешко станет ведущим одного из проектов телеканала. Речь идет о международном конкурсе "Ты супер! Танцы", который призван раскрыть потенциал детям, оставшимся без попечения родителей.

"В особенном проекте и у ведущего — особые задачи. Александр Олешко будет не только вести шоу талантов, но и помогать маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене", — говорится в пресс-релизе НТВ.

Сам Олешко, комментируя переход на НТВ, заявил, что всегда любил работать с детьми.

"Ты супер! Танцы" — уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно!", — цитирует его слова пресс-служба телеканала.

"В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской группы легендарного танцевального ансамбля "ЖОК". Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали всё, на что они способны. Каждый из них — супер!" — добавил телеведущий.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует в сентябре 2017 года. Конкурс проводится совместно телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Потери Первого канала

В последнее время активно обсуждается судьба одного из самых популярных российских телеведущих Андрея Малахова. Седьмого августа источник РИА Новости заявил, что Малахов написал заявление об уходе с Первого канала.

В тот же день сам ведущий опубликовал в Twitter фотографию анкеты, заполняемой при заселении в отель, в которой в поле "профессия" написано "блогер". При этом официального заявления ни сам Малахов, ни Первый канал не публиковали.

СМИ сообщали, что Малахов перейдет на работу в ВГТРК. Однако на канале эти данные не подтвердили.

По данным портала Starhit.ru (Малахов — главный редактор журнала "СтарХит"), в скором времени у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. Источники утверждают, что именно из-за беременности жены Малахов покидает Первый канал.

Продюсер телеканала Наталья Никонова якобы поставила ведущего перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Малахов предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.

По данным СМИ, Первый канал уже нашел замену Малахову в "Пусть говорят" — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев заявил РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов, в свою очередь, сказал, что тем, кому "его мало" в новостях, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.