Эксперт посоветовал осторожно подходить к идее обязательной проверки на ВИЧ

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Принимать законы, обязывающий представителей отдельных профессий проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию перед приемом на работу, нужно очень осторожно, хотя по закону заболевание не может служить отказом в найме, рассказал РИА Новости глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике СПИДа Вадим Покровский.

Ранее в среду "Коммерсант" сообщил, что несколько организаций, защищающих права людей с ВИЧ, обратились в Минтранс. Они просят не принимать закон, обязывающий пилотов, бортпроводников и диспетчеров при устройстве на работу предоставлять результаты анализов на ВИЧ и гепатит.

"В принципе, все диспетчеры и авиапилоты должны проходить медицинские осмотры. Если уже по результатам медицинского обследования их состояние будет не позволять им по каким-то параметрам быть диспетчерами, тогда, наверное, можно переводить их на другую работу. Но предварительное тестирование перед приемом на работу, этот вопрос не совсем ясен, потому что, в принципе, они не могут не принимать на работу ВИЧ-позитивного человека. Сама по себе ВИЧ-инфекция не может быть противопоказанием, по нашим законам, к какой-либо работе…" — сказал Покровский.

Он пояснил, что хотя при каких-то проявлениях ВИЧ-инфекции может нарушаться внимание, это все же не обязательно произойдет, поэтому принимать какие-либо законы нужно с осторожностью

По словам Покровского, вопрос о возможности выполнения профессиональных обязанностей должен решаться с помощью медосмотров, результаты которых могут стать причиной отстранения человека вне зависимости от наличия или отсутствия у него ВИЧ-инфекции. В то же время, по словам эксперта, в нашей стране действительно встречаются случаи отказа от найма ВИЧ-положительного сотрудника.

"Но это нарушение правил, и за этим может последовать соответствующее обращение в судебные инстанции", — добавил он.