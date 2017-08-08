Более 400 тысяч граждан Украины прибыли в Россию с 2014 года

Беженцы из Украины прибыли в Россию. Архивное фото

Беженцы из Украины прибыли в Россию. Архивное фото

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Более 400 тысячи граждан Украины прибыли в Россию с 2014 года, свидетельствуют данные информационного бюллетеня Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно предоставленным во вторник журналистам данным, в Россию прибыли 427,24 тысячи граждан Украины. Вместе с тем Германия приняла 9,6 тысячи украинцев, Италия – 9,3 тысячи, Польша – 4,3 тысячи, Франция – 3,5 тысячи, Швеция – 3,1 тысячи человек.

Ранее в министерстве социальной политики Украины сообщили, что почти 1,6 миллиона человек зарегистрированы в стране как переселенцы из Донбасса и Крыма.