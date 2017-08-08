Министерство экологии оценило очистку Волги почти в 35 миллиардов рублей

ВОЛГОГРАД, 8 авг — РИА Новости. Министерство экологии и природных ресурсов России оценивает необходимые для очистки вод Волги средства в рамках проекта "Чистая страна" примерно в 34,4 миллиарда рублей, сообщил глава ведомства Сергей Донской на совещании о сохранении Волги под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Работы в этом направлении — одна из задач приоритетного проекта по улучшению экологического состояния реки "Оздоровление Волги", сказал министр.

Реализация этого проекта увязана с некоторыми уже действующими государственными программами. Так, ликвидацию текущих загрязнений в водах Волги планируется проводить в рамках уже утвержденного проекта "Чистая страна".

"На сегодня в бассейне выделены 69 горячих точек в различных регионах Волжского бассейна. По многим из них уже ведется практическая работа, плюс сейчас мы формируем перечень остальных объектов, исходя из рейтинга их опасности. Предварительная оценка бюджета направления в рамках "Чистой страны" — 34,4 миллиарда рублей", — сказал Донской.

Ранее директор департамента регулирования в области водных ресурсов Минприроды Дмитрий Кириллов сообщил РИА Новости, что общий объем финансирования приоритетного проекта "Оздоровление Волги" составит около 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.