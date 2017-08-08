МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Ещё один шоу-рум с вариантами отделки квартир в рамках программы реновации жилья в Москве планируется создать на ВДНХ до конца августа, сообщил в ходе президиума правительства столицы заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"Мы шоу-рум имеем на ВДНХ и в планах до конца месяца на улице построить ещё один шоу-рум на ВДНХ, где будет показано, какая будет отделка с возможными вариантами мебели. Там также будет показано, как будут выглядеть будущие дома", — рассказал Хуснуллин.

Шоу-рум программы реновации был представлен на Московском урбанистическом форуме, который проходил на ВДНХ 6-12 июля. За это время экспозицию посетили более 40 тысяч человек. Выставка жилья по программе реновации будет работать до 13 августа на ВДНХ. Шоу-рум находится в зале В павильона N75. В шоу-руме демонстрируется квартиры, которые планируется строить по программе реновации. Кроме того, показаны элементы благоустройства дворов с детскими площадками и газонами.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.