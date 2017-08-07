Минобрнауки разбирается с увольнением учителя года Демахина

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минобрнауки разбирается со случаем увольнения из гимназии Сергиева Посада Александра Демахина, признанного в 2012 году "Учителем года", сообщила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева.

Ранее в СМИ сообщалось, что победитель конкурса "Учитель года-2012" Демахин был уволен из гимназии Сергиева Посада. По его словам, причиной решения не продлевать с ним договор стало участие в общественной жизни города. Педагог преподавал в гимназии МХК, вел занятия в театральном кружке; он победил в конкурсах "Учитель года России-2012" и "Учитель года Подмосковья-2011". Демахин является также руководителем проекта "Педагогическая лаборатория" в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Позднее пресс-служба Сергиево-Посадского района сообщила, что Демахин прекратил свою работу в гимназии Сергиева Посада, так как срок его трудового договора истек, но при его личном желании и поддержке педсовета и директора учреждения с ним может быть заключен новый договор.

"Мы разбираемся с этим случаем, конкретным случаем. И посмотрим, в чем суть конфликта, что там сложилось таким образом, что человек, учитель года, должен уходить. Мы сейчас разбираемся", — сказала Васильева.

Она также отметила, что вероятнее всего, большую роль в этой ситуации сыграл человеческий фактор.