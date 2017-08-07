Юристы не ожидают скандала с разделом имущества Абрамовича и Жуковой

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Скандала и громкого судебного процесса по разделу имущества между бизнесменом Романом Абрамовичем и соосновательницей музея современного искусства "Гараж" Дарьей Жуковой ждать не стоит, скорее всего, пара заранее озаботилась контрактом на случай расставания, считает адвокат по семейным делам Ольга Давидюк.

В понедельник пара распространила заявление, в котором Абрамович и Жукова отметили, что после 10 лет совместной жизни решили расстаться, будут совместно воспитывать двух детей, останутся близкими друзьями и партнерами по проектам музей современного искусства "Гараж" в Москве и культурный центр на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

"Гадать на кофейной гуще бессмысленно, по опыту таких браков — скорее всего, там брачный контракт и ждать шумных процессов не стоит", — считает Давидюк.

Юрист "Тарло и партнеры" Евгений Власов согласен с этой точкой зрения. По его мнению, о наличии брачного контракта говорит тот факт, что это не первый брак Абрамовича, который заключён в эпоху, когда брачный договор перестал быть экзотикой.

"Более того, у Абрамовича уже был опыт прошлого развода, когда ему пришлось договариваться об отступных с супругой. Вряд ли он не учёл былых ошибок", — полагает Власов.

С предыдущей женой Ириной бизнесмен развелся в 2007 году. Первые сообщения о предстоящем разводе четы Абрамовичей появились в британской прессе в октябре 2006 года. Газеты написали, что жена бизнесмена — Ирина Маландина — подает на развод, который обещает стать самым дорогим в мире. Развод был совершен в России по взаимному согласию.

В соглашении о разводе отдельно были оговорены вопросы, связанные с воспитанием общих детей Романа и Ирины, а также финансовые обстоятельства раздельной жизни. Корпоративные интересы Абрамовича, включая принадлежащий ему английский футбольный клуб "Челси", при разводе затронуты не были. Детали соглашения не сообщались. Бывшие супруги отказались от комментариев, заявив, что "это их частная жизнь".

Позже британские СМИ сообщили, ссылаясь на источник из окружения Абрамовича, что Ирина при разводе получила 6 миллиардов фунтов стерлингов – более половины состояния своего мужа, оцениваемого в 11 миллиардов фунтов стерлингов. В соответствии с соглашением, писали СМИ, ей отошли по меньшей мере четыре виллы Абрамовича в Великобритании, в том числе поместье в графстве Уэст-Сассекс стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов, две расположенные по соседству лондонские квартиры общей стоимостью 20 миллионов, а также замок во Франции Сhateau de la Croe. Кроме того, как утверждали СМИ, супруги договорились, что Ирина сможет проводить время на любимой ею яхте Абрамовича Pelorus стоимостью 72 миллиона фунтов стерлингов, а также неограниченно пользоваться частным самолетом олигарха Boeing 737.

Музей современного искусства "Гараж" был основан Жуковой и Абрамовичем в 2008 году как центр современной культуры. Главную цель сооснователи музея формулируют как "знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства". В июне 2015 года "Гараж", который проводит широкую выставочную, образовательную, научную и издательскую деятельность, переехал в свое первое постоянное здание на территории столичного Парка Горького.