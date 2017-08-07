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Общество

Юристы не ожидают скандала с разделом имущества Абрамовича и Жуковой

18:1807.08.2017
(обновлено: 18:26 07.08.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРоман Абрамович и Дарья Жукова. Архивное фотоРоман Абрамович и Дарья Жукова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Скандала и громкого судебного процесса по разделу имущества между бизнесменом Романом Абрамовичем и соосновательницей музея современного искусства "Гараж" Дарьей Жуковой ждать не стоит, скорее всего, пара заранее озаботилась контрактом на случай расставания, считает адвокат по семейным делам Ольга Давидюк.

Роман Абрамович и Дарья Жукова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

В понедельник пара распространила заявление, в котором Абрамович и Жукова отметили, что после 10 лет совместной жизни решили расстаться, будут совместно воспитывать двух детей, останутся близкими друзьями и партнерами по проектам музей современного искусства "Гараж" в Москве и культурный центр на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

"Гадать на кофейной гуще бессмысленно, по опыту таких браков — скорее всего, там брачный контракт и ждать шумных процессов не стоит", — считает Давидюк.

Юрист "Тарло и партнеры" Евгений Власов согласен с этой точкой зрения. По его мнению, о наличии брачного контракта говорит тот факт, что это не первый брак Абрамовича, который заключён в эпоху, когда брачный договор перестал быть экзотикой.

"Более того, у Абрамовича уже был опыт прошлого развода, когда ему пришлось договариваться об отступных с супругой. Вряд ли он не учёл былых ошибок", — полагает Власов.

С предыдущей женой Ириной бизнесмен развелся в 2007 году. Первые сообщения о предстоящем разводе четы Абрамовичей появились в британской прессе в октябре 2006 года. Газеты написали, что жена бизнесмена — Ирина Маландина — подает на развод, который обещает стать самым дорогим в мире. Развод был совершен в России по взаимному согласию.

В соглашении о разводе отдельно были оговорены вопросы, связанные с воспитанием общих детей Романа и Ирины, а также финансовые обстоятельства раздельной жизни. Корпоративные интересы Абрамовича, включая принадлежащий ему английский футбольный клуб "Челси", при разводе затронуты не были. Детали соглашения не сообщались. Бывшие супруги отказались от комментариев, заявив, что "это их частная жизнь".

Роман Абрамович и Дарья Жукова. Архивное фото
© AP Photo / Andriy Lukatsky
Самые громкие разводы российских бизнесменов
Позже британские СМИ сообщили, ссылаясь на источник из окружения Абрамовича, что Ирина при разводе получила 6 миллиардов фунтов стерлингов – более половины состояния своего мужа, оцениваемого в 11 миллиардов фунтов стерлингов. В соответствии с соглашением, писали СМИ, ей отошли по меньшей мере четыре виллы Абрамовича в Великобритании, в том числе поместье в графстве Уэст-Сассекс стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов, две расположенные по соседству лондонские квартиры общей стоимостью 20 миллионов, а также замок во Франции Сhateau de la Croe. Кроме того, как утверждали СМИ, супруги договорились, что Ирина сможет проводить время на любимой ею яхте Абрамовича Pelorus стоимостью 72 миллиона фунтов стерлингов, а также неограниченно пользоваться частным самолетом олигарха Boeing 737.

Музей современного искусства "Гараж" был основан Жуковой и Абрамовичем в 2008 году как центр современной культуры. Главную цель сооснователи музея формулируют как "знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства". В июне 2015 года "Гараж", который проводит широкую выставочную, образовательную, научную и издательскую деятельность, переехал в свое первое постоянное здание на территории столичного Парка Горького.

Абрамович и Жукова решили расстаться
© AP Photo / Ivan SekretarevМиллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова выпустили заявление, в котором сообщили, что приняли "нелегкое решение" расстаться после 10 лет совместной жизни.Бизнесмен Роман Абрамович, его жена Дарья Жукова и генеральный директор Челси Питер Кеньон. 2008 год
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова выпустили заявление, в котором сообщили, что приняли "нелегкое решение" расстаться после 10 лет совместной жизни.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЭкс-супруги продолжат совместно работать над теми проектами, которые начинали осуществлять вместе. Речь идет о работе Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.Владелец ФК Челси бизнесмен Роман Абрамович и Даша Жукова на трибуне стадиона
© РИА Новости / Александр Вильф
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Экс-супруги продолжат совместно работать над теми проектами, которые начинали осуществлять вместе. Речь идет о работе Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.
© AP Photo / Matt DunhamВ сообщении также говорится, что Абрамович и Жукова остаются близкими друзьями и будут вместе воспитывать общих детей.Роман Абрамович и его жена Дарья во время финального матча Лиги чемпионов между Баварией и Челси в Мюнхене, Германия. 2012 год
© AP Photo / Matt Dunham
В сообщении также говорится, что Абрамович и Жукова остаются близкими друзьями и будут вместе воспитывать общих детей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДарья Жукова стала третьей женой предпринимателя. СМИ писали, что именно она была причиной развода Абрамовича с его предыдущей женой Ириной Маландиной.Основатель музея Дарья Жукова на пресс-конференции по случаю открытия нового здания музея современного искусства Гараж в Парке Горького
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дарья Жукова стала третьей женой предпринимателя. СМИ писали, что именно она была причиной развода Абрамовича с его предыдущей женой Ириной Маландиной.
© AP Photo / Andriy LukatskyАбрамович и Жукова познакомились в 2005 году на вечеринке, устроенной после игры футбольной команды "Челси" в Барселоне. Ему тогда было 40, а ей 23 года.Роман Абрамович и Дарья Жукова в Тель-Авиве. 31 января 2008 года
© AP Photo / Andriy Lukatsky
Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году на вечеринке, устроенной после игры футбольной команды "Челси" в Барселоне. Ему тогда было 40, а ей 23 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ декабре 2009 года у пары родился сын Аарон Александр, а в апреле 2013 года - дочь Лея.Бизнесмен Роман Абрамович и основатель Центра современной культуры Гараж Дарья Жукова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В декабре 2009 года у пары родился сын Аарон Александр, а в апреле 2013 года - дочь Лея.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ 2008 году пара основала фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation ("Айрис"), первым проектом которого стал Музей современного искусства "Гараж", который возглавила Жукова.Роман Абрамович и Дарья Жукова
© РИА Новости / Антон Денисов
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В 2008 году пара основала фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation ("Айрис"), первым проектом которого стал Музей современного искусства "Гараж", который возглавила Жукова.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ 2014 году Абрамович и Жукова стали лауреатами премии The Art Newspaper Russiа в номинации "Личный вклад" за поддержку и развитие искусства.Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович со своей спутницей Дарьей Жуковой на трибуне стадиона
© РИА Новости / Антон Денисов
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В 2014 году Абрамович и Жукова стали лауреатами премии The Art Newspaper Russiа в номинации "Личный вклад" за поддержку и развитие искусства.
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