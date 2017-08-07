Глава МЧС потребовал оказать помощь родным погибших при пожаре в Башкирии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания в понедельник потребовал оказать помощь родственникам погибших в результате крупного пожара в Башкирии и не допустить повторения серьезных пожаров в регионе.

"Я прошу на месте досконально разобраться в причинах и принять меры, чтобы больше в республике таких тяжелых пожаров не было. Искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Я попрошу на месте каждому оказать адресную помощь", — сказал Пучков.

В ходе совещания представитель МВД Башкирии доложил министру, что в результате пожара в Бирском районе погибла многодетная семья. Он отметил, что пожарные своевременно прибыли на место происшествия, однако здание было полностью охвачено огнем.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС по республике, пожар произошел около 00:24 мск в жилом бревенчатом доме мансардного типа в Бирском районе. Среди погибших пятеро детей. Еще три человека пострадали, но госпитализированы лишь двое, уточнили в Минздраве республики.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки, отметили в пресс-службе управления СК РФ по Башкирии.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил 7 августа днем траура в регионе.