На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах Москвы досрочно заменили асфальт

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Работы по замене асфальта на участке Тверской улицы от Пушкинской до Триумфальной площади, 1-й Тверской-Ямской улице и площади Тверской Заставы завершили досрочно, поэтому для автомобилистов данные улицы откроют в 12.00 воскресенья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Автомобильное движение на Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице, а также площади Тверская Застава было перекрыто с полуночи 5 августа для укладки асфальта бесшовным или "ковровым" способом. Работы предполагалось завершить к 5.00 7 августа.

"Все работы, связанные с укладкой верхнего слоя, были выполнены к 5.00. В данный момент выделено техническое окно, необходимое для затвердевания асфальта", — рассказал Бирюков журналистам.

В работе на участках, по его словам, задействовали около 2 тысяч работников предприятий комплекса городского хозяйства и почти 600 единиц различной техники.