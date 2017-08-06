Медведев отметил успехи железнодорожной отрасли

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме к работникам и ветеранам железнодорожного транспорта отметил успехи отрасли и призвал не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться по инновационной траектории, сообщается на сайте кабмина в воскресенье.

"В последние годы во многом благодаря вашему труду повысились комфорт и безопасность в поездах и на вокзалах, обновлён подвижной состав, построены современные высокоскоростные магистрали. Важно не останавливаться на достигнутом и, опираясь на крепкие, проверенные временем традиции, двигаться вперёд по инновационной траектории", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что железнодорожная отрасль имеет огромное значение для развития экономики, освоения Крайнего Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока и незаменима в обеспечении национальной безопасности и обороны страны. В качестве примера премьер привел роль железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, когда в сжатые сроки с одной части страны в другую перевозились фабрики и заводы, эвакуировались люди.

Глава правительства выразил уверенность, что мастерство, компетентность и опыт сегодня помогут железнодорожникам выполнить намеченные планы и реализовать перспективные масштабные проекты.