Глава Волгограда предложил проводить форумы для активистов ТОС

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. В России предлагают провести форум для активистов территориального общественного самоуправления (ТОС), с такой инициативой выступил глава Волгограда Виталий Лихачев.

Он рассказал, что в Волгограде очень активно развивается движение ТОС, в котором принимают участие не только молодежь, но жители старшего возраста.

"В связи вот с таким позитивным эффектом у нас родилось предложение. Сегодня проводятся форумы для активной молодежи "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида" в Крыму. Почему бы не провести такой форум по обмену опытом для активистов ТОСов", — сказал он в субботу на заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления.