Дома в рамках программы реновации появятся в районе "Большого сити"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Ольга Гахокидзе. В районе Большой Сити в Пресненском районе Москвы будут построены новые дома для переселения по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Реновация сильно повлияет на развитие проекта "Большой сити". Наконец жители района Камушки дождутся переселения в новое жилье", — сказал он.

Хуснуллин уточнил, что строительство этих домов в настоящее время уже ведется.

"Часть домов уже строится, часть площадок мы сейчас проектируем. В течение 5 лет мы жителей Камушек переселим, они ждали этого в течение последних 15 лет", — уточнил заммэра.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.