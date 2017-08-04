Большинство горняков на руднике "Мир", где произошла авария, спасены

ХАБАРОВСК, 4 авг — РИА Новости. Прорыв воды произошел на руднике "Мир" компании "Алроса" в якутском городе Мирный в пятницу, в тот момент под землей находился 151 горнорабочий. Сотрудники Якутского военизированного горноспасательного отряда приступили к эвакуации людей.

По предварительным данным, авария произошла около 17 часов местного времени (10 мск).

По данным правительства республики Саха (Якутия) глава региона Егор Борисов через час после аварии провел экстренное заседание республиканской комиссии по ЧС. К этому времени уже было известно о том, что 90 человек находятся вне опасной зоны, принимаются меры по спасению других людей, с большинством из них была установлена радиосвязь. Борисов поручил создать республиканский оперативный штаб, в который вошли члены правительства республики, руководители экстренных служб, а также оказывать необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Далее в Мирный отправился спецборт, на котором к месту ЧП вылетел глава республики, бригады спасателей, врачи-реаниматологи и хирурги, психологи, руководители федеральных и республиканских ведомств. Также в Мирный отправился глава "Алросы" Сергей Иванов.

По данным МЧС России, на место аварии из Республики Бурятия убыла оперативная группа МЧС России под руководством главы ведомства Владимира Пучкова с пятью отделениями ВГСО в количестве более 30 горноспасателей и подземных водолазов.

Людей выводили группами

В связи с ЧС на руднике в ГУМЧС по Якутии начал работать телефон "горячей линии" — 8 (4112) 39-99-99.

По информации МЧС, на 14.00 мск была организована связь с 134 шахтерами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок. На поверхность выведены 40 человек.

Как сообщил РИА Новости представитель правительства региона, на тот момент состояние этих 40 рабочих было удовлетворительное. Далее компания "Алроса" сообщала, что к 14.20 были подняты на поверхность 102 человека.

К 15.00 мск МЧС сообщила о выводе на поверхность 133 горняков. Также сообщалось, что на тот момент с 17 работниками связь отсутствовала и их судьба была неизвестна.

Как сообщил глава Якутии в эфире телеканала "Россия 24", весь инженерно-технический штат компании "Алроса" был занят на спасении людей.

"Сразу была подключена резервная энергетика, клети, которые ходят вниз, были быстро восстановлены. И работа полным ходом по спасению людей сейчас идет", — добавил глава региона.

Как сообщили в Мирнинской центральной районной больнице, в больницу доставлены два горняка.

На руднике начались проверки

По факту аварии на руднике прокуратура республики и следственный комитет начали проверку по соблюдению правил безопасности при проведении горных работ.

Проверку также проведет и Ростехнадзор.

Кимберлитовая трубка "Мир", также как и "Интернациональная", россыпи "Водораздельные галечники", "Иреляхские россыпи", "Горное", а также "Хвостохранилище фабрики №5" входят в состав Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК), основанного в 1957 году. Это старейшее предприятие АЛРОСА. Доля ГОКа в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА в 2016 году составила 21%.