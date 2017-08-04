В Новосибирске забравшимся на кран строителям погасили долги по зарплате

НОВОСИБИРСК, 4 авг – РИА Новости. Забравшимся в пятницу на стрелу башенного крана в Новосибирске мужчине и женщине погасили задолженность по зарплате; СК продолжает расследовать уголовные дела о невыплате зарплат.

Как сообщалось ранее, крановщики — 36-летний мужчина и 30-летняя женщина — утром в пятницу забрались на башенный кран и потребовали выплатить им зарплату. После переговоров они благополучно спустились. Это уже не первый случай за лето.

"На башенный кран в Кировском районе Новосибирска с требованиями о выплате заработной платы забрались двое работников ООО "Строймеханизация". Задолженность перед ними руководством компании в ходе разбирательства была погашена", — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону. В управлении отметили, что по факту невыплаты заработной платы работникам этой организации ранее было возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Сибстрой" и ООО "Строймеханизация", — отметили в СК, призвав жителей региона для восстановления своих прав на оплату труда обращаться к следователям.

Первый подобный случай в Новосибирске произошел в мае этого года. В Октябрьском районе строитель забрался на стрелу башенного крана и грозился спрыгнуть в связи с многомесячными задержками зарплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей, спасатели уговорили его спуститься. В итоге зарплату мужчине выплатили, а СК возбудил дело против работодателя, который более семи месяцев допускал частичную невыплату зарплаты. Ситуация повторилась 20 июля, а на этой неделе на кран забралась жена одного из строителей, которому якобы вовремя не выплатили зарплату.