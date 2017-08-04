В Крым прибыли участники автопробега дружбы "Берлин-Москва"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Участники второго международного автопробега дружбы "Берлин — Москва" прибыли в Крым и встретились в Симферополе с главой госсовета республики Владимиром Константиновым.

Автопробег, целью которого является укрепление дружеских связей между Россией и Германией, стартовал в Берлине у Бранденбургских ворот 23 июля масштабным музыкальным фестивалем за мир. Участники едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Автопробег продлится три недели.

Председатель парламента Крыма Константинов утром в пятницу встретился с 14 немецкими участниками автопробега в здании госсовета республики, рассказал им об истории и достопримечательностях полуострова. "О Крыме в Европе узнали по трем событиям. Это Крымская война, прежде всего. В 1945 году здесь состоялась встреча в Ялте Рузвельта, Сталина и Черчилля, где были приняты решения о послевоенном устройстве мира. И последние события – всекрымский референдум в 2014 году, когда слово "Крым" остается в заголовках мировых СМИ", — сказал Константинов.

"Мы гордимся, что находимся в здании, где принималось решение о проведении референдума в Крыму. Я лично убежден, что референдум – это проявление прямой демократии и это лучшее решение вопросов. И это полезно для других стран… Жизнь человеческая дороже всех границ, и мы выражаем свое уважение вам", — сказал на встрече организатор автопробега, руководитель некоммерческой организации "Druschba Global" Райнер Ротфусс.

Участники автопробега посетили несколько российских городов, всего проект в этом году охватывает 45 городов и семь маршрутов: "Основной", "Карелия", "Золотое кольцо", "Волга", "Кавказ", "Крым", "Байкал". Общая протяженность пути превысит 40 тысяч километров. В каждом городе, который примет путешественников, будут проходить концерты, ознакомительные экскурсии, участники посетят знаковые места.

Автопробег дружбы Берлин-Москва — это общественная инициатива, которую реализует некоммерческая организация Druschba Global e.V. Организаторы отмечают, что цель автопробега — наладить культурные и дружеские связи.