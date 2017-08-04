Лекция о "Евгении Онегине" пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. 30 августа в 19:00 в музейно-выставочный центр "Рабочий и колхозница" кандидат филологических наук доцент Вячеслав Красовский прочитает лекцию о ключевом поэтическом тексте Александра Пушкина. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Лекция станет третей в цикле "Литературные среды", который запустили ВДНХ и факультет журналистики МГУ. Преподаватели журфака обсуждают со слушателями малоизвестные факты из жизни писателей, читают отрывки знаменитых произведений, анализируют традиции зарубежных романов и исследуют художественное пространство классических произведений русской литературы.

Лекции о литературе — это часть летней образовательной программы, стартовавшей на ВДНХ в 2016 году. Здесь прошло более 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории состоялось свыше 100 киносеансов. В этом году мероприятия проводят на новой площадке — в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница", а также на "Городской ферме", в лектории "Дома ремесел" и в шахматном клубе ВДНХ. Посетителям рассказывают об истории и архитектуре выставки, нейротехнологиях и педагогике, стартапах и развитии бизнеса, настоящем и будущем журналистики, экологии, кино, музыке и литературе.