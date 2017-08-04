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Общество

Глава МЧС поручил усилить профилактику лесных пожаров в Сибири

01:3304.08.2017
(обновлено: 01:35 04.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкПожары в лесу. Архивное фотоПожары в лесу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил усилить профилактику лесных пожаров в Сибири и других регионах, в том числе с учетом неблагоприятных метеопрогнозов.

Владимир Пучков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Пучков поручил к осени дать жилье пострадавшим от пожаров под Красноярском

"Август требует усиления нашей работы по всем направлениям в связи с ухудшением погодных условий. Природная среда требует от нас усиления координации всех сил с учетом, в том числе, и неблагоприятных прогнозов", — сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям в Красноярске в четверг.

Министр подчеркнул, что на особом контроле должны быть лесные пожары.

"Я требую, чтобы все лесные пожары были под жестким контролем. Собственник, арендатор земель должен нести персональную ответственность за профилактику новых очагов возгорания", — подчеркнул он.

Строительство. Архивное фото
© Sputnik
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Строительство домов для погорельцев под Красноярском идет с отставанием

Он также напомнил о необходимости своевременно подготовить все образовательные учреждения к началу учебного года и провести профилактическую работу с детьми в преддверии их возвращения в города после каникул.

В свою очередь замначальника Сибирского регионального центра МЧС России Александр Еремеев доложил министру, что в настоящее время на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов действуют 243 пожара, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для защиты населенных пунктов и тушения пожаров в трех федеральных округах привлечены 12 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники и 96 воздушных судов.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края, где складывается наиболее сложная обстановка, активно применяются семь самолетов МЧС России.

Тушение пожара в красноярской тайге. 3 августа 2017
© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краю
Площадь пожаров в красноярской тайге увеличилась почти на 1,5 тысячи га

По его словам, на территории субъектов с самыми сильными пожарами активно применяется авиация, в том числе самолеты ИЛ-76. На очаги пожаров выполнены две тысячи сливов общим объемом 15 тысяч тонн огнегасящей жидкости.

Еремеев сообщил, что патрульно-контрольные группы составили более 3,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях; к административной ответственности привлечены 10,5 тысяч человек и 500 юридических лиц.

Инициированные региональным центром внеплановые проверки лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения показали, что из 1683 проверенных предприятия 894 имеют нарушения.

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