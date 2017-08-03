Глава МЧС проверит готовность сибирских подразделений к реагированию

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Глава МЧС России проинспектирует в Бурятии, Красноярском крае и на Ямале готовность подразделений к реагированию на различные чрезвычайные ситуации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во всех регионах запланированы совещания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, в частности, по обстановке после природных пожаров в Сибири.
"Особое внимание будет уделено оказанию помощи гражданам, пострадавшим от масштабных природных пожаров в мае этого года", — уточнили в МЧС.
Во время поездки в Салехард министр проведет рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным.
"Также глава МЧС России проинспектирует пожарно-спасательную часть, где пообщается с личным составом, оценит их условия службы и техническую оснащенность подразделения", — сообщили в МЧС.